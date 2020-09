Covid Holiday Spikes

Mendocino County Experiences a COVID-19 Case Spike From Social Gatherings and Apartment Settings Before Holiday Weekend

Post Date: 09/03/2020 4:30 PM

Mendocino County Public Health is reporting a troubling spike in COVID-19 cases stemming from social gatherings and close living quarters, such as apartment complexes. Spikes in these settings are dangerous, as they often allow for quicker spread of the virus.

Public Health has been preparing for the upcoming holiday weekend, but urges all county residents to remember the unfortunate lessons learned from previous holidays that caused dangerous virus spikes within our community.

“This news is extremely concerning, especially before Labor Day,” said Health Officer Dr. Andy Coren. “While we have seen that our case count is beginning to decrease, we could suffer a setback from a holiday spike in cases from extended family gatherings, parties, or among those living in close quarters, and we as a community would not be able to open up more activities as we hope to.”

What You Can Do to Slow the Spread of COVID-19:

Health Orders for Mendocino County ban social gatherings. Do not engage with any kind of social gathering outside of permitted units (Household Support Units have a maximum of 6 unchanging individuals, Childcare and Children’s Extracurricular Activity Units have a maximum of 14 children and 2 adults, Work Groups have a maximum of 6 individuals), no matter the occasion. Gatherings in backyards, beaches and parks can still spread the virus if social distancing is not maintained.

If you live in close living quarters, such as an apartment complex, avoid close contact with neighbors, and avoid high-touch surfaces. If you must touch a high-touch surface, such as door handles, countertops, laundry, coin or vending machines, wash or sanitize your hands immediately.

Wear a facial covering if you must be in a setting where proper social distancing is difficult to maintain. This includes wearing a mask in common areas such as hallways, walkways, laundry rooms, in indoor and outdoor public spaces, etc.

Stay home if you feel sick.

“This situation can get out of hand easily if we do not work quickly to solve it,” said Dr. Coren. “I urge you, do not be tempted by typical Labor Day festivities this weekend. It isn’t worth it. We as a county have lost 17 lives to this virus. Your family, your loved ones are not immune to COVID-19. Neither are you.”

If you are aware of a social gathering that is occurring against local Health Orders, please report it by calling the Call Center line (707) 234-6052. While inquiry and information calls are deferred to regular hours of operation, reports of Health Order violations are investigated and responded to promptly.

Condado de Mendocino experimenta incremento de casos COVID-19 por reuniones sociales y entornos de vivienda previo al fin de semana festivo

Salud Pública del Condado de Mendocino reportó un preocupante incremento de casos COVID-19 derivado de reuniones sociales y ambientes de vivienda estrechos, como en complejos de apartamentos. Los picos en estos entornos son peligrosos, ya que a menudo permiten una propagación más rápida del virus.

Salud Pública se ha estado preparando para el próximo fin de semana festivo, pero insta a todos los residentes del condado a recordar las desafortunadas lecciones aprendidas de los días festivos anteriores, que causaron peligrosos picos del virus en nuestra comunidad.

“Esta noticia es extremadamente preocupante, especialmente antes del Día del Trabajo”, dijo el Oficial de Salud, Dr. Andy Coren. “Si bien hemos visto que el recuento de casos está comenzando a disminuir, podríamos sufrir un revés por un pico en los casos vacacionales, por reuniones familiares, fiestas o entre quienes viven en lugares estrechos, y nosotros, como comunidad, no podríamos abrir más actividades de forma segura como esperamos".

Qué puede hacer para frenar la propagación de COVID-19:

• Las Órdenes de Salud para el Condado de Mendocino prohíben las reuniones sociales. No participe en ningún tipo de reunión social fuera de las unidades permitidas (las unidades de apoyo al hogar tienen un máximo de 6 personas que no cambian, las unidades de Cuidado Infantil y Actividades Extracurriculares para Niños tienen un máximo de 14 niños y 2 adultos, los Grupos de Trabajo tienen un máximo de 6 personas), sin importar la ocasión. Las reuniones en patios traseros, playas, parques, aún pueden propagar el virus si no se mantiene el distanciamiento social.

• Si vive en lugares estrechos, como un complejo de apartamentos, evite el contacto cercano con los vecinos y evite las superficies de alto contacto. Si debe tocar una superficie de alto contacto, como manijas de puertas, repisas, lavandería, máquinas expendedoras o de monedas, lávese o desinfecte sus manos.

• Use una cobertura facial si debe estar en un entorno donde el distanciamiento social adecuado es difícil de mantener. Esto incluye el uso de una mascarilla en áreas comunes como pasillos, senderos, lavanderías, espacios públicos al aire libre, etc.

• Quédese en casa si se siente mal.

“Esta situación puede salirse de control fácilmente si no trabajamos de prisa para resolverla”, dijo el Dr. Coren. “Le insto a que no se deje tentar por las típicas festividades del Día del Trabajo este fin de semana. No vale la pena. Nosotros, como condado, hemos perdido 17 vidas a causa de este virus. Su familia, sus seres queridos no son inmunes al COVID-19. Tampoco lo son ustedes".

Si tiene conocimiento de alguna reunión social que esté ocurriendo en contra de las Órdenes de Salud locales, repórtelo llamando a la línea del Centro de Llamadas, (707) 234-6052. Si bien las llamadas de consulta e información son aplazadas hasta el horario habitual de atención, los informes de violaciones a las Órdenes de Salud son investigadas y respondidas de inmediato.