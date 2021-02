Second Dose Events in Ukiah

This week’s COVID-19 vaccine second dose events have been scheduled. If you received your COVID-19 vaccine 1st dose from Mendocino County at the Ukiah Fairgrounds on or before January 15, either Moderna or Pfizer, please visit the link below to determine which COVID-19 vaccine second dose event is for you. Register for the event you are eligible for, and arrive with your ID and vaccination card ready. These events are not open to the public.

https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus/covid-19-vaccinations/vaccination-clinics

This Week’s COVID-19 Vaccine Second Dose Events:

(You MUST register for an appointment at the link above if you are eligible)

The county’s website, Facebook and Twitter pages are the best way to stay updated on vaccinations and all issues related to COVID-19. For questions regarding these specific events, please call (707) 472-2663 or email DOC-vaccine@mendocinocounty.org with the subject line, “2nd dose of Pfizer.”

Las jornadas para la segunda dosis de la vacuna COVID-19 han sido programadas para esta semana. Si recibió la primera dosis de la vacuna COVID-19 por parte del Condado de Mendocino en los Terrenos de la Feria de Ukiah, el 15 de enero o antes, ya sea la Moderna o Pfizer, visite el enlace a continuación para determinar qué jornada de segunda dosis de la vacuna COVID-19 es para usted. Regístrese para la jornada a la cual es elegible y llegue con su identificación y tarjeta de vacunación listas. Estas jornadas no están abiertas al público.

https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus/covid-19-vaccinations/vaccination-clinics

Jornadas de segunda dosis de la vacuna COVID-19 de esta semana:

(DEBE registrarse para una cita en el enlace de arriba si es elegible)

FECHA: 10/2/2021, 9:00am - 12:00 pm

LOCACIÓN: Terrenos de la Feria de Ukiah

POBLACIÓN ELEGIBLE: Disponible para cualquiera que obtuvo su primera dosis Pfizer el 15 de enero o antes en los Terrenos de la Feria de Ukiah

FECHA: 10/2/2021, 1:00pm - 5:00 pm

LOCACIÓN: Terrenos de la Feria de Ukiah

POBLACIÓN ELEGIBLE: Disponible para cualquiera que obtuvo su primera dosis de Moderna el 15 de enero o antes en los Terrenos de la Feria de Ukiah

FECHA: 11/2/2021, 9:00am - 5:00 pm

LOCACIÓN: Terrenos de la Feria de Ukiah

POBLACIÓN ELEGIBLE: Disponible para cualquiera que obtuvo su primera dosis de Moderna el 15 de enero o antes en los Terrenos de la Feria de Ukiah

FECHA: 12/2/2021, 9:00am - 5:00 pm

LOCACIÓN: Terrenos de la Feria de Ukiah

POBLACIÓN ELEGIBLE: Disponible para cualquiera que obtuvo su primera dosis de Moderna el 15 de enero o antes en los Terrenos de la Feria de Ukiah

El sitio web del condado, las páginas de Facebook y Twitter son la mejor manera de mantenerse actualizado sobre las vacunas y todos los asuntos relacionados con COVID-19. Si tiene preguntas sobre estas jornadas específicas, llame al (707) 472-2663, o envíe un correo electrónico a DOC-vaccine@mendocinocounty.org con el asunto "Segunda dosis de Pfizer".